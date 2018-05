Monica Benini compartilha relato sobre seu parto humanizado em casa

Junior Lima, Monica Benini e o filho Otto. Foto: Instagram/@junior_lima

Monica Benini e Junior Lima se tornaram pais pela primeira vez no dia 1º de outubro do ano passado, quando celebraram a chegada de Otto ao mundo. Agora, a modelo publicou um relato completo do parto humanizado realizado em sua casa.

“Me entreguei por inteiro, permiti que meu corpo se fizesse morada, me conectei dia após dia com a força que é gerar uma vida dentro de si. Me conectei com meu bebê. Nós conversamos, meditamos, dançamos... Ele no balanço leve do líquido amniótico e eu no movimento punk que é renascer para tornar-me mãe”, disse em seu site.

“O nascimento do meu filho sempre foi motivo de comemoração. Flores, balões, velas, música, recados escritos em pedaços de papel, para eu ler durante o trabalho de parto… Tatame, piscina, tecido, bola de pilates, todo o arsenal que eu percebi, durante a gestação, que faria sentido estar comigo naquele momento”, contou.

O garoto deu sinais de que ia nascer na manhã do dia 30 de setembro. Enquanto passou o dia sentindo as concentrações, Monica se utilizou de massagens, óleos, pilates e banhos no chuveiro. De noite, toda a equipe que auxiliaria a doula já estava em sua casa, esperando o momento em que ela daria à luz.

As contrações permaneceram durante toda a madrugada. “Mergulhada na piscina que montamos em meio à sala da nossa casa, percebi que já amanhecia. Já havia se completado quase 24 horas de contrações que iam e vinham”, contou.

O dia 1º amanheceu e ela ficou mais sete horas em trabalho de parto. Nesse ponto, Monica ressalta que optou por não utilizar nenhum medicamento ou anestesia para inibir a dor: “Queria o viver por inteiro, sentia que era capaz e porque todas as minhas escolhas, desde o início, sempre foram pautadas pelo zelo máximo ao meu bebê”.

Otto nasceu após 33 horas de parto. Monica, Junior e o filho recém nascido se deitaram na cama e, só depois de uma hora, o cantor cortou o cordão umbilical. “Mas o cordão que nos uniu (mais ainda) naqueles dois dias jamais será cortado. Eu mal consegui chorar, mas meu peito fervilhava”, lembrou.

Confira um vídeo do parto: