Modelo tira foto nua em montanha sagrada e irrita comunidade nativa

. Foto: https://www.instagram.com/p/BOwCGz0jM5k/?taken-by=jaylenecook_

Após escalar o Monte Taranaki, na Nova Zelândia, a modelo da Playboy, Jaylene Cook, considerou que o cenário era perfeito para tirar uma foto para o seu Instagram. O topo da montanha sobre as nuvens e o azul do céu de fundo com certeza bombariam nas redes. Não satisfeita, decidiu dar um toque a mais: tirou as roupas e fez o clique nua.

"A subida me mudou para sempre. Provei o quanto consigo me esforçar e estou verdadeiramente orgulhosa do que alcancei", escreveu Jaylene na legenda. A postagem em sua rede social já conta com mais de 13 mil curtidas e muitos comentários. No entanto, a mesma popularidade não se repetiu entre a população Maori, povo nativo da Nova Zelândia.

Isso porque o local é considerado sagrado pelos Maori. Segundo a agência de notícias ANSA, eles acreditam que ali seja o cemitério de seus ancestrais, além da própria montanha ser vista como um ancestral em si.

Entrevistado pela rede de notícias britânica BBC, o porta-voz da tribo, Dennis Ngawhare, deu uma explicação bem clara sobre a indignação de seu povo com o gesto: "Foi como se alguém tirasse uma foto nu ao visitar a Basílica de São Pedro no Vaticano".

Ao receber as críticas, a modelo se defendeu dizendo que pesquisou sobre a montanha e sua importância, mas imaginou que a atitude não seria desrespeitosa. O prefeito do distrito onde se situa a montanha, Neil Volzke, concordou que o gesto foi culturalmente insensível.

Para Ngawhare, esse é um exemplo do conflito entre os valores ocidentais e as crenças de culturas nativas. De fato, não foi a primeira vez que turistas desrespeitaram locais de importância religiosa. Na mesma montanha, alpinistas foram flagrados fazendo um churrasco. Já na Malásia, um grupo de turistas foi preso em 2015 após tirar uma foto em que todos estavam pelados.

Confira a foto polêmica:

Tradução:

NÓS CONSEGUIMOS! Essa foi, de longe, a coisa mais difícil que eu já fiz! Tanto mentalmente quanto fisicamente. 2 minutos após deixar o carro e eu já estava com dores, suando e pronta para voltar. Mas é incrível o que você pode fazer com o encorajamento e apoio de seu parceiro! Eu não poderia ter feito isso sem meu amor.

Essa subida me mudou para sempre. Eu provei o quão longe eu posso ir e estou profundamente orgulhosa da minha conquista. Essa montanha é íngreme e muito difícil de escalar!