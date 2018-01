Modelo Jesus Luz batiza filha no Cristo Redentor

Os modelos Jesus Luz e Carol Ramiro batizaram a filha Malena no Cristo Redentor Foto: Instagram @jesusluz e carolramiro

A primeira filha do modelo e ator Jesus Luz e da modelo Carol Ramiro foi batizada nesta sexta-feira, 25, no Cristo Redentor. A cerimônia de batizado de Malena, 1 ano, reuniu a família do casal e os padrinhos no ponto turístico carioca.

"Antes de Madalena nascer já entreguei sua vida a Deus. Mas ontem foi seu batizado com toda a família no Cristo Redentor. Um lugar onde tantas pessoas do mundo vão a procura de felicidade e de cura com certeza trará força para Malena! Eu e Carol nos emocionamos. Foi lindo! Muito amor para vocês!", escreveu o ator no Instagram.

A mamãe Carol Ramiro também usou a rede social para compartilhar o momento. "Ontem foi o batizado da Malena. Foi um dia muito especial, que ficará guardado pra sempre em nossas memórias e corações."

