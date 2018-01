Modelo da SPFW será capa da 'Playboy' de maio

Reprodução/FFW/P. Rodrigues, Ivan Menezes, T. Bellini, R. Cavalcanti (Reprodução) Foto: Reprodução/FFW/P. Rodrigues, Ivan Menezes, T. Bellini, R. Cavalcanti (Reprodução)

A modelo Viviane Orth, de 26 anos, será a primeira modelo a estampar a capa da Playboy Brasil. Nesta edição da São Paulo Fashion Week, que acontece desde domingo, 24, Vivi já desfilou para as grifes Isabela Capeto, Lilly Sarti, Água de Coco, Amabilis, Lenny Niemeyer e Uma.

A edição da revista com a top chega às bancas no dia 17 de maio e não foram divulgados detalhes sobre o ensaio nu. A Playboy Brasil, que voltou a circular em abril com Luana Piovani na capa, agora não paga mais cachê às mulheres que posam. Os diretores da publicação já deram várias declarações sobre a intenção de trazer mulheres não só bonitas, mas também bem-sucedidas nas capas.

Viviane é considerada uma das maiores modelos brasileiras da atualidade e já desfilou para grifes internacionais como Dior, Chanel e Versace. No Instagram, a top comemorou a oportunidade: Muito honrada pelo convite para ser a capa da próxima edição da @playboyBrasil. A nova fase da revista é linda e leve."

