Miss Piauí 2011 publica vídeo denunciando ex-marido por agressão

Renata Lustosa denunciou ex-marido por agressão. Foto: Divulgação

Renata Lustosa, representante do Piauí no Miss Brasil 2011, denunciou agressão de seu ex-marido, o empresário Leonardo Ramos Henriques. No último dia 24, ela publicou um vídeo no YouTube com o rosto cheio de hematomas e revelando que as agressões aconteciam desde o início do relacionamento.

"As agressões iniciaram durante o namoro, período longo, mas, sempre eram agressões leves, tapas, empurrões, coisa que agente deixava passar. Porém, depois que passamos a conviver na mesma casa, com bebê no colo, já cheguei a ser agredida com tapa no rosto e ainda recebia ameaças de morte caso procurasse a polícia”, contou no vídeo.

Na sexta-feira, 25, Renata foi à Delegacia da Mulher, onde passou por exame de corpo de delito e fez um boletim de ocorrência relatando a agressão. No vídeo, a miss explica que não havia feito a denúncia até agora pois duvida da eficácia da Lei Maria da Penha.

Confira o vídeo abaixo: