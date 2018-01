Mischa Barton diz ter sido vítima de 'revenge porn'

Atriz de The O.C, confirma que vive uma situação de 'revenge porn'. Foto: Lucas Jackson/Reuters

A atriz da série The O.C., Mischa Barton, esteve no programa do psicólogo Dr. Phill, onde falou abertamente sobre o que sente ao saber que é a protagonista de um vídeo de conteúdo sexual explícito.

"É sinistro. Não há nenhuma forma de premeditar crimes desse tipo", disse a atriz em um trecho da entrevista a Dr. Phill, que vai ao ar na próxima segunda-feira, 3 de abril. Mischa garante que a filmagem foi feita com câmeras escondidas e sem o consentimento da atriz. O material está sendo vendido na internet por U$ 500 mil.

Dr Phill questiona Mischa se ela se lembra de alguma cena que aparece no vídeo, e ela diz recordar-se de poucas memórias, mais visuais que auditivas. Lembro-me de flashes de luz, e não tenho ideia do que queria dizer quando repito no vídeo 'eu sempre soube'.

Mischa diz ainda que está tentando superar a sensação ruim de exposição causada pelo vídeo. "Não há muito o que fazer. Realmente é uma situação que sai das suas mãos, é um crime"

A atriz, vitima de um claro crime de 'revenge porn' - exposição de imagens e vídeos de terceiros sem o consentimentos deles -, reitera: "filmar pessoas sem que elas saibam é um crime grave, e eu cometi um grande erro quando me coloquei numa situação na qual eu estava suscetível a sofrer esse tipo de agressão".