Mirella Santos é criticada por passar virada do ano longe da filha

Mirella Santos rebate críticas por passar virada do ano longe da filha Valentina. Foto: Reprodução/Instagram

No primeiro dia do ano, Mirella Santos publicou um vídeo de sua filha, Valentina, no Instagram revelando estar com saudades dela. "Ai que saudades, minha vida!", escreveu ela na legenda. Mas a publicação gerou muitas críticas.

Isso porque alguns seguidores comentaram que Mirella nunca deveria ter deixado a filha com a família e ter passado o réveillon longe da menina. "Não passaria nunca longe do meu filho, não sabemos o que pode acontecer daqui 1 segundo, temos que aproveitar cada instante", disse uma seguidora.

Então Mirella respondeu: "Pois é, mas se você não cuidar do casamento seu filho cresce e você fica sozinha". A modelo está em Paris, França, com o marido Wellington Muniz, o Ceará.