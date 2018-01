Miniaturas de elefantes personalizados por artistas vão a leilão

Uma parceria entre a Elephant Parade Floripa 2016 e a marca de licor Amarula transformou um grupo de 18 celebridades em artistas plásticos por um tempo. Cada um deles recebeu uma réplica em miniatura das esculturas originais da parada para customizarem junto com um kit com tintas acrílicas e pincéis. Entre os artistas que assinam os elefantes estão Cesar Cielo, o surfista Mineirinho, Mia Mello, Mari Moon, Rafael Cortez e outros.

As obras serão leiloadas e 70% do valor da venda será revertida para a instituição Mata Ciliar, do interior de São Paulo, que desenvolve projetos de proteção da fauna e flora brasileiras. Os lances iniciais são de R$ 200 e podem ser feitos até 6 de abril, às 20h, pelo site. Durante esse período, os elefantes também poderão ser vistos na loja da Urban Arts da Oscar Freire, em São Paulo.

Livia Fantini, gerente da marca Amarula no Brasil, acredita que promover o leilão é importante para conscientizar o público sobre a preservação dos elefantes e do meio ambiente.