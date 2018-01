'Minhas filhas consideram o pai um herói', diz Alex Rodriguez sobre namorar Jennifer Lopez

Jennifer Lopez possui descendência porto-riquenha e Alex Rodriguez, dominicana Foto: Mario Anzuoni / Reuters

O jogador de beisebol Alex Rodriguez afirmou que suas filhas são as pessoas mais entusiasmadas sobre o seu relacionamento com Jennifer Lopez. Ele revelou a empolgação das meninas durante o programa Jimmy Kimmel Live!.

"Minhas filhas consideram o pai um herói agora", contou o atleta ao apresentador. "Elas estão no céu, se divertem com a Jennifer nos bastidores. Elas dançam e cantam com ela".

Alex brincou que as filhas Natasha, 12, e Ella, 9, ligam com mais frequência para ele só para terem a oportunidade de conversar com a cantora pop. Por outro lado ele confessou, entre risos, que os filhos gêmeos Max e Emme, 9, de Jennifer não tiveram a mesma reação ao tê-lo como padrasto.

"Eu acho que eles só ficaram impressionados com a minha altura. Acho que eles nunca viram alguém tão alto", brincou o jogador.