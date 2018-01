'Minha Mãe É uma Peça 2' ganha destaque em jornal francês e Paulo Gustavo não se contém

Paulo Gustavo em 'Minha Mãe é uma Peça 2' Foto: Globo Filmes

É inegável o sucesso de "Minha Mãe é uma Peça 2". Os causos de Dona Hermínia – a cômica matriarca interpretada pelo ator Paulo Gustavo – já foram vistos por quase dez milhões de brasileiros. A marca garante ao longa, dirigido por Cesar Rodrigues, o recorde de bilheteria quando o assunto é filme nacional. Mas, agora, a fama extrapalou as fronteiras tupiniquins e desembarcou na França: o jornal "Le Monde", o mais conhecido do país, resenhou o filme.

Paulo Gustavo, que está em Paris com o marido Thales Bretas, ficou sabendo da boa nova por meio de um fã, e não se conteve. Aliás, pensando que se tratava de uma brincadeira, só acreditou, mesmo, quando viu a matéria estampada no periódico francês.

Eu to no LE MONDE hoje ! Que chique !! Minha mãe é uma peça fazendo historia !! Uma publicação compartilhada por paulogustavo31 (@paulogustavo31) em Mar 25, 2017 às 4:04 PDT

"Não estou conseguindo pensar em outra coisa. Compramos vários jornais porque não estou acreditando. Tem noção que eu estou em Paris e do nada recebi a mensagem de um fã querido falando que eu estava no 'Le Monde'. Quase caí duro achando que era piada; eu quase não acreditei, falei: 'Vou lá no jornaleiro para ver se alguém tá me sacaneando'. Fui lá comprando e acredita que nosso filme brasileiro está no 'Le Monde?', disse, no último sábado, 25, em um vídeo postado no Instagram.

Confira: