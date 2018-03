Foto: Reprodução/ Twitter

Enquanto o Brasil todo apoiou a seleção feminina de futebol mesmo com a eliminação na semifinal, o jornalista Milton Neves usou sua conta no Twitter para ofender as atletas e fazer comentários machistas.

Futebol feminino é igual gordo comendo salada: não tem graça nenhuma — Milton Neves (@Miltonneves) 16 de agosto de 2016

Que o COI troque já o mala do futebol feminino pelo eletrizante futsal. De homens! — Milton Neves (@Miltonneves) 16 de agosto de 2016

Os fãs não gostaram nada e não tiveram medo de rebater os comentários do jornalista.

@Miltonneves ñ entendo sua posição, logo q a emissora q paga seu salario é um dos maiores incentivadores do fut feminino no país, flo bosta — Miih (@miihcoelho1) 16 de agosto de 2016

@Miltonneves ninguém liga pra vc e ninguém se importa — leozao (@imsebadasstan) 16 de agosto de 2016

@Miltonneves tem que incentivar o futebol feminino que tanto batalha sem investimento nenhum,isso só aumenta o preconceito contra elas — Bia (@faleidatv) 16 de agosto de 2016