Milton Nascimento recebe título de doutor em universidade dos EUA

O cantor e compositor Milton Nascimento foi homenageado na Berklee College of Music, a mais importante universidade de música do mundo Foto: Reprodução/Facebook

O cantor e compositor Milton Nascimento recebeu uma homenagem da Berklee College of Music, a mais importante universidade de música do mundo - localizada nos Estados Unidos -, e ganhou título de doutor em uma celebração realizada na noite de sexta-feira, 6.

Para a ocasião, alunos da universidade de Boston iniciaram a celebração com um concerto inspirado nas obras do artista brasileiro. O evento teve continuidade neste sábado, 7, no Agganis Arena, onde Milton foi condecorado com o título de Doutor Honoris Causa, uma honraria concedida a ele devido à importância de seu trabalho.

No convite feito pela universidade a Milton Nascimento, o presidente da instituição, Roger H. Brown, disse que o artista “tem influenciado gerações de músicos e enriquecerá, para sempre, a música popular”. Sabe-se que Milton inspirou diversos artistas americanos, como o pianista Herbie Hancock e o saxofonista Wayne Shorter.

No Facebook, Milton publicou uma foto do diploma e comentou sobre o evento em que foi homenageado