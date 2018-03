Millie Brown, de 'Stranger Things', posta vídeo do momento em que raspou o cabelo

A atriz Millie Brown, que interpreta Eleven em Stranger Things, já declarou diversas vezes que não teve problema algum em se desfazer de seus cabelos para viver a personagem e, recentemente, ela postou um vídeo do grande corte em seu perfil no Twitter.

O vídeo, ao som de Pretty Hurts, da Beyoncé, tem dois minutos e mostra a transformação de Millie, de 12 anos, que tinha um cabelo longo, que passava da altura dos ombros.

Outra atriz da série original da Netflix, Winona Ryder, que interpreta Joyce, ajudou a convencer a atriz mirim a cortar o cabelo. Ela mostrou uma foto de quando era mais nova no anuário da escola e Millie gostou.

Here it is!! The video of me getting my hair shaved for #StrangerThings. Enjoy! #buzzed pic.twitter.com/qFQWwib1ti