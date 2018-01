Millie Bobby Brown virá ao Brasil pela 1ª vez em setembro

Millie Bobby Brown Foto: Mike Blake / Reuters

A atriz Millie Bobby Brown, conhecida por interpretar a personagem Eleven na série Stranger Things, visitará nosso País pela primeira vez, para participar do Geek City em Curitiba.

No dia 2 de setembro, o evento contará com um painel em que Millie abordará temas de sua carreira, e, em seguida, se encontrará com alguns fãs para fotos e autógrafos, no sistema de Meet & Greet [em que as pessoas pagam para ficarem próximas a seus ídolos].

Além de seu papel em Stranger Things, Millie também estará presente no próximo filme da série Godzilla, e demonstrou carinho pelo Brasil em suas redes sociais em ocasiões anteriores.