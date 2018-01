Millie Bobby Brown interpretará irmã mais nova de Sherlock Holmes

A atriz Millie Bobby Brown. Foto: Danny Moloshok/Reuters

A atriz Millie Bobby Brown, de Stranger Things, foi escalada para interpretar Enola Holmes, a irmã mais nova e tão competente quanto o detetive Sherlock Holmes. O filme será baseado nos livros da autora americana Nancy Springer. Além de atuar, ela também irá produzir o longa.

As obras narram as histórias de suspense e investigação vividas pela caçula Holmes. A primeira publicação, de um total de seis, foi The Case of the Missing Marquess (O Caso do Desaparecimento do Marquês, em tradução livre), lançada em 2006.

Na equipe de produção estão a própria atriz, Alex Garcia, diretor-executivo de Godzilla (2014), e Ali Mendes, que trabalhou no longa Cisne Negro (2010).

Millie começou a fazer sucesso como Eleven, da série Stranger Things, produção da Netflix. A atriz, de 13 anos, chegou a ser indicada ao Emmy de melhor atriz coadjuvante em série dramática. A produtora Legendary a contratou para um novo filme da série Godzilla, previsto para 2019, além das gravações com Enola Holmes.