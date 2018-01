Millie Bobby Brown encanta fãs ao cantar Katy Perry na Comic Con da Argentina

Millie Bobby Brown, que interpreta Eleven na série 'Stranger Things', encanta o público ao cantar Katy Perry. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

A atriz mirim Millie Bobby Brown, que interpreta a Eleven em Stranger Things, também se mostrou uma ótima cantora durante o evento Argentina Comic Con, em Buenos Aires, na última sexta-feira, 26.

Os fãs aclamaram a performance de Millie quando ela cantou um trecho de Ave Maria e, em seguida, emendou com Firework, de Katy Perry.

Ela também demonstrou seu talento para o canto na Comic Con Chile 2017, no último domingo, 28, em que falava da nova temporada de Stranger Things.

You're some of the best fans I'll ever know! But unfortunately I have to go! It's been such an honor to meet you!! I love you Chile Uma publicação compartilhada por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) em Mai 28, 2017 às 3:17 PDT

Desde a estreia da série de suspense na Netflix, a atriz de 13 anos encanta também no mundo da moda, sendo um ícone de estilo. No último Emmy Awards, ela foi considerada uma das mais bem-vestidas com um look bordado Valentino.