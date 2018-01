Millie Bobby Brown e Matthew Lewis têm uma conexão

Foto: Reprodução

Uma conexão que esperamos faz tempo finalmente aconteceu: Stranger Things e Harry Potter se encontraram. Eleven e Neville Longbottom, ou melhor, Millie Bobby Brown e Matthew Lewis tiraram uma foto juntos, mostrando que eles têm uma ligação muito divertida.

Matthew tem uma tatuagem no antebraço: 11, em numerais romanos. “Muitas pessoas me perguntam o que minha tatuagem significa. Agora vocês sabem”, escreveu na legenda da foto que postou no Instagram.

Veja o registro dessa coincidência divertida: