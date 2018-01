Millie Bob Brown, a 11 de 'Stranger Things', foi reprovada em audição de ‘Logan’

Atriz mirim já ganhou prêmio por sua participação em 'Stranger Things' Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

Millie Bob Brown, de apenas 13 anos, ganhou muitos fãs com sua atuação como Eleven em Stranger Things. Agora, em entrevista à revista americana Variety, Millie contou como foi fazer audição para o filme Logan, último filme de Hugh Jackman como Wolverine.

A atriz contou que não ficou preocupada com a pressão de encenar junto ao ator veterano e a importância da grande oportunidade a incentivou a praticar para o teste: “Honestamente, me senti uma atriz na sala de audição, batendo no Hugh Jackman com o James Mangold [diretor] sentado logo a nossa frente”.

Ela buscava o papel da menina X-23, que acabou ficando com Dafne Keen. Millie elogiou o trabalho da atriz mirim no papel que ela buscava. “Eu assisti ao filme e ela estava incrível!”, disse.