Miley Cyrus revela que já está trabalhando em músicas para seu próximo álbum

Miley Cyrus já fez duas músicas para um futuro álbum, enquanto 'Younger Now' só estreia no fim do mês. Foto: REUTERS/Brenadn McDermid

O novo álbum de Miley Cyrus, o Younger Now, será lançado no dia 29 de setembro - mas a cantora já está pensando no futuro. Em entrevista à rádio BBC Radio 1, ela falou que já está trabalhando no próximo CD.

"Eu escrevi Malibu [primeiro single do novo álbum] em junho do ano passado e só lancei em abril deste ano. Eu estou segurando por muito tempo! Eu já estou trabalhando no próximo álbum. Eu já tenho duas músicas prontas", falou Miley.

"Eu já superei esse álbum, eu quero descobrir o que vem depois. Espero que eu consiga ter algum tempo livre - brincar com os cachorros, cuidar dos porquinhos um pouco mais, tirar uma folga. Mas quero continuar escrevendo", completou.

Entretanto, não é por estar pensando adiante que Miley quer que o Younger Now passe despercebido. "Eu quero que as pessoas amem as músicas, eu quero ficar muito orgulhosa disso e espero que meus fãs realmente gostem e que novos fãs surjam também. Então eu espero que todo mundo fique orgulhoso. Eu estou muito feliz", disse.

A artista disse que evoluiu muitos nos últimos dois anos em que passou longe dos holofotes e que as músicas representam essa evolução. "Para mim, a música é necessária por razões diferentes todos os anos. A cada ano, experimentamos algo novo. O meio-ambiente está sofrendo e, para mim, ensinar meus fãs sobre responsabilidade é minha meta número um agora. Com Bangerz em 2013, a mensagem era de liberdade. Agora a mensagem é diferente por conta do momento que vivemos politicamente e socialmente", explicou.

Assista à entrevista completa abaixo (em inglês):