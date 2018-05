Miley Cyrus retira desculpas por ter feito um ensaio considerado sensual em 2008

A cantora Miley Cyrus retirou as desculpas por ter feito um ensaio fotográfico sensual em 2008, quando tinha 15 anos Foto: Carlo Allegri/Reuters

Em 2008, no auge da fama do seriado Hannah Montana, a atriz Miley Cyrus, então com 15 anos, fez um ensaio com a fotógrafa Annie Leibovitz para a revista Vanity Fair. Consideradas muito sensuais, as imagens causaram ira nos pais dos fãs do seriado e do canal Disney Channel, que transmitia a produção.

À época, tanto Miley quanto a fotógrafa soltaram notas se desculpando pelas fotos, alegando que as fotos foram interpretadas de maneira errada e que elas não pensavam que a repercussão seria tão grande. O pedido de desculpas de Miley rendeu uma capa ao tablóide New York Post, um dos jornais de maior circulação nos Estados Unidos.

Agora, dez anos depois do acontecimento, Miley usou o Twitter para retirar as desculpas sobre o ocorrido. "Eu não estou arrependida. Vão se f*der", escreveu a atriz no tuíte, compartilhando a capa do jornal.

