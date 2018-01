Miley Cyrus não acredita em relacionamento com Liam Hemsworth

Ator teria pedido para Miley diminuir o ritmo de festas Foto: Bang Showbiz

Miley Cyrus não acha que seu relacionamento com Liam Hemsworth é "forte o suficiente". A cantora teria cancelado seu noivado com o ator, porque teme que o vínculo deles não resistirá ao teste do tempo.

Uma fonte disse à revista 'Life & Style' que a cantora não acha o relacionamento forte o bastante para continuar com planos de casamento. "Liam ficou completamente devastado e ainda está. Ele não está falando com ninguém sobre isso e não quer acreditar que isso é verdade", revelou a fonte.

A notícia vem depois que Liam estaria tentando fazer com que Miley diminuísse o ritmo de seu estilo de vida de festas. "Ela estava gritando com ele, dizendo que ele estava a prendendo e fazendo com que ela escondesse quem ela realmente é", disse a fonte à revista.

"Ela disse a amigos e familiares que não acha que suas personalidades combinam mais. Ela é um espírito livre e cheio de energia e ela está começando a achar Liam um pouco chato", acrescentou.