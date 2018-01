Miley Cyrus lança novo single e renda será revertida para doação 

Miley Cyrus fez surpresa para o mês do orgulho LGBT Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Nesta sexta-feira, 9, sem que ninguém esperasse, Miley Cyrus lançou seu novo single, Inspired. A surpresa, de acordo com a cantora, foi para celebrar o mês do orgulho LGBT, para pedir "desesperadamente por mais amor no mundo", descreveu em Miley em seu Instagram.

A música, que tem um estilo mais country, é a segunda do próximo álbum da cantora. Malibu foi a primeira.

O porcentual da renda do sigle que pertence a cantora será revertida para a fundação Happy Hippie Foundation, "para que possamos continuar lutando contra a injustiça e para dar comida, abrigo e, mais importante, esperança para a juventude sem teto em todo lugar".

Ouça a nova música de Miley Cyrus: