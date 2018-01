Miley Cyrus faz tatuagem em homenagem a Liam Hemsworth

Condimento é muito consumido pelo namorado de Miley Foto: Instagram/Reprodução

Miley Cyrus tatuou a comida favorita de Liam Hemsworth em seu braço. A cantora de 23 anos acaba de reatar seu romance com o ator de Hollywood e parece interessada em provar seu amor pelo galã com um desenho de Vegemite - um condimento originário da Austrália - em seu tríceps esquerdo.

O famoso tatuador Dr. Woo - conhecido por tatuar celebridades como Ellie Goulding, Zoe Kravitz e Cara Delevingne - publicou neste fim de semana uma fotografia em sua conta no Instagram da nova tatuagem de Miley. Ele acompanhou a foto em preto-e-branco, que mostra a beldade olhando para as lentes, com a legenda: "Miley Cyrus não brinca quando se trata de Vegemite (sic)".

A nova tatuagem de Miley é apena mais uma na longa lista de desenhos que ela já possui, lista que inclui uma lua, um planeta e um abacate em seu braço, além do nome da banda Rolling Stone tatuado em seus pés.

Por sua vez, Liam - que nasceu em Melbourne, Victoria - não faz segredo do fato de que não ama nada mais do que espalhar Vegemite, uma pasta marrom espessa, em sua torrada. Ele disse anteriormente: "Depois da escola, Milo (uma bebida de chocolate e malte) e Vegemite com torrada. Eu vivia a base disso".

O casal tem despertado rumores de que irá se casar ainda este ano em uma praia australiana, depois de reatar seu relacionamento no final de 2015 - dois anos após terem seguido caminhos separados.

A cantora do sucesso 'Wrecking Ball' começou a namorar o galã, de 26 anos, em 2009, depois de eles se conhecerem no set de gravações de 'Last Song'. Eles ficaram noivos em 2012, antes de se separarem um ano depois.