Miley Cyrus é atacada por gato

Miley exibe lacerações Foto: Instagram|Reprodução

A cantora Miley Cyrus utilizou sua conta no Instagram publicar fotos de suas feridas causadas por um gato. Irritada, a estrela de de 23 anos usou palavrões para desabafar após o incidente: "F*****a por um gato. F**a (sic)".

A cantora do sucesso 'Wrecking Ball' - que atualmente tem quatro amigos felinos, Harlem, Shanti Om Bb, KiKi e LiLo - foi deixada com marcas de garras dolorosas na testa e arranhões sangrentos ao longo de seus braços e cabeça depois que ela ficou cara-a-cara com um gatinho muito irritado.

Ainda não se sabe se foi um de seus gatinhos de estimação que causou as lacerações ou se o animal pertencia à outra pessoa.

No entanto, Miley - que também possui vários cães e um porco de estimação - provavelmente não tratou o incidente com rancor, já que ela é conhecida por seu amor pelos animais e usa regularmente seus sites de redes sociais para promover os direitos dos animais, incluindo elogiar o veganismo, o uso de peles artificiais e incentivar o fim de testes em animais.

Enquanto isso, a futura jurada do 'The Voice EUA' teve alguns dias complicados ao relembrar o aniversário da morte de seu querido cão de estimação Floyd, que foi brutalmente morto por um coiote há dois anos.