Miley Cyrus diz que ‘Wrecking Ball’ não representa mais quem ela é

Em entrevista, a cantora Miley Cyrus afirmou que a música 'Wrecking Ball' não representa mais quem ela é atualmente Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Em entrevista para a revista norte-americana NME, a cantora Miley Cyrus afirmou que a música Wrecking Ball não representa mais quem ela é. Prestes a lançar um novo álbum, Younger Now, Miley disse que, apesar de agradecer pelo enorme sucesso que a faixa obteve em 2013, a letra não ressoa com o momento da vida em que ela está atualmente.

“Acho que é normal as pessoas olharem para as coisas que fizeram no passado e sentirem um pouco de vergonha, algo como ‘eu não deveria ter feito isso’. E não digo por estar pelada no clipe, mas porque hoje eu estou mais madura como liricista”, disse na entrevista.

“Eu não me impressiono mais com a letra da música [Wrecking Ball]”, continuou. “Eu sinto como se ela não me representasse mais, o que acredito ser normal e também vai acontecer algum dia com as faixas deste meu novo álbum”, concluiu.

O álbum Younger Now será lançado no próximo dia 29 e trará uma pegada mais country, homenageando as origens da cantora.

