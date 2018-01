Miley Cyrus apresenta 'Malibu' ao vivo pela primeira vez

Miley Cyrus durante apresentação no Billboard Music Awards. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

No último domingo, 21, Miley Cyrus fez a primeira apresentação ao vivo de seu novo single, Malibu, no Billboard Music Awards. A cantora foi anunciada pelo práprio pai, Billy Ray Cyrus, e pela irmã, Noah Cyrus - "pela primeira vez em anos, ela está usando calças", brincou a irmã.

O figurino escolhido realmente foi bem diferente do que ela costumava usar entre 2013 e 2015: um conjunto branco e chapéu bege de abas grandes. Além disso, o cenário foi simples, com poucas cores e um telão com imagens paradisíacas, numa performance que em nada lembrou o que Miley apresentava em 2015, na época do álbum Miley Cyrus & Her Dead Petz.

Malibu foi a primeira música nova da cantora desde então, e, segundo a própria cantora, é uma canção "diferente de tudo o que já fez até agora", e uma homenagem ao seu noivo, Liam Hemsworth, com quem vive na cidade que dá nome ao single.

Confira algumas fotos da apresentação:

Miley Cyrus durante apresentação no Billboard Music Awards. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Miley Cyrus durante apresentação no Billboard Music Awards. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni