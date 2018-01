Milena Toscano é pedida em casamento em salto de paraquedas

Milena Toscano e Pedro Ozores estão juntos há três anos Foto: Gianne Carvalho/AE

A atriz Milena Toscano foi pedida em casamento pelo seu namorado, o empresário Pedro Ozores, em um salto de paraquedas. Ela compartilhou a novidade em seu Instagram neste domingo, 23.

"Sim, mil vezes sim! Dividir o resto da minha vida com você!", escreveu Milena no post.

Pedro publicou a mesma imagem em seu Instagram. "She said yes (ela disse sim)! Eu te amo!".

Milena e Pedro estão juntos há três anos. Atualmente, ela faz parte do elenco da novela O Rico e Lázaro, da RecordTV.