Miguel Falabella será enredo da Unidos da Tijuca em 2018

Miguel Falabella será enredo de escola de samba no carnaval do Rio em 2018. Foto: Iara Morselli/Estadão

A escola de samba carioca Unidos da Tijuca homenageará a trajetória de Miguel Falabella no Carnaval 2018. O enredo será 'Um Conto Urbano: Miguel, o arauto das artes saúda o povo e pede passagem'.

A confirmação veio no último domingo, 2, no Domingão do Faustão, programa em que Falabella é jurado do Show dos Famosos.

Com mais de 30 anos de carreira, o ator tem trabalhos de destaque também como roteirista e diretor, em teatro, cinema e televisão.