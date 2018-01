Mick Jagger será 'babá' das filhas de Ronnie Wood

Mick Jagger se ofereceu para ser babá das filhas gêmeas de Ronnie Wood no ano que vem.

Aos 68 anos, Ronnie será pai pela quinta vez, quando sua esposa Sally Humphreys der à luz em junho. O guitarrista começou a chamar seu colega na banda Rolling Stones de "Nanny Mick", após a oferta surpreendente do roqueiro 72 de anos.

"Os Rolling Stones estão todos emocionados. Keith ama crianças, então ele está animado, e Mick continua me dizendo para esperar um ano e, em seguida, ele será nossa babá. Então, agora nós estamos o chamando de 'Nanny Mick'", declarou Ronnie à revista 'Hello!'.

Mick Jagger ofereceu ajuda ao colega de banda Foto: Bang Showbiz

"Todos estão entusiasmados por mim. Os Stones são uma grande família. É tudo sobre as crianças. Nesta turnê todo mundo está lá: [os filhos de Mick] Jade, Karis, James, Lizzy, Gabriel, Lucas e Georgia May; as meninas de Patti e de Keith [Theodora e Alexandra] e a neta de Charlie, Charlotte", disse o guitarrista, que pretende manter as herdeiras por perto durante seus shows: "Minhas meninas serão mais duas adicionadas à mistura. Espero que minhas meninas virão em turnê comigo pelos próximos anos".

Ronnie tem quatro filhos adultos: Jesse, de 39 anos - de seu primeiro casamento com Krissy Findlay -, Leah, 37, e Tyrone, 32 - estes com a segunda esposa Jo Wood -, além do filho adotivo Jamie, 42. Experiente, o roqueiro pretende mergulhar de cabeça em seus deveres paternos mais recentes quando suas filhas gêmeas nascerem.

Ele acrescentou à revista 'HELLO!': "Sou muito bom nisso. Trocarei as fraldas e tudo que vem com isso. Estou ansioso por tudo isso".

"Sou incrivelmente sortudo e incrivelmente abençoado. Amo todos meus filhos. Amo ser pai e ter isso acontecendo é simplesmente maravilhoso. Sou um cara de sorte"