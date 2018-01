Michelle Williams ganhou oito vezes menos que Mark Wahlberg em 'Todo o Dinheiro do Mundo'

Michelle Williams e Mark Wahlberg em cena de 'Todo o Dinheiro do Mundo'. Foto: Sony Pictures/Divulgação

Após muita especulação, o The Hollywood Reporter confirmou, na última quinta-feira, 18, que Michelle Williams realmente ganhou muito menos que Mark Wahlberg no filme Todo o Dinheiro do Mundo.

Os dois têm o mesmo peso na trama, mas o ator ganhou US$ 5 milhões pelo trabalho, enquanto a atriz ganhou US$ 625 mil, quase oito vezes menos. A atuação de Michelle foi nomeada ao Globo de Ouro.

O filme foi refilmado às pressas após Kevin Spacey, que foi acusado de assédio sexual por diversas pessoas, ser substituído por Christopher Plummer.

Para a refilmagem, nenhum dos atores recebeu salário adicional. Michelle ganhou apenas cerca de US$ 80 por dia para custos básicos, enquanto o agente Wahlberg estava negociando uma bonificação extra de US$ 1,5 milhão. Após essa disparidade vir à público, o ator decidiu doar o mesmo valor para a campanha Time's Up.