Michelle Obama tieta Bruno Mars em bastidores de show

Bruno Mars e Michelle Obama Foto: Mario Anzuoni / Reuters | Jim Young / Reuters

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama fez uma visita aos bastidores do show de Bruno Mars, que se apresentou na capital americana Washington na última sexta-feira, 29.

Mars postou as fotos da visita de Michelle em seu Instagram no domingo, 1º. Em uma delas, só ele e Michelle aparecem na imagem. “A sra. Obama veio ao show e nos abençoou com sua presença”, disse na legenda. Mais tarde, Mars publicou outra imagem, em que Michelle aparece em meio a ele e seu grupo. “Squad”, escreveu.

Ela e seu marido, o ex-presidente Barack Obama, já haviam subido ao palco de um show especial de Mars realizado no Gramado do Sul da Casa Branca, no Dia da Independência americana, em 2015.

Confira as fotos abaixo:

Last Night in D.C. Mrs. Obama came to the concert and blessed us with her presence #24kmagicworldtour #Hooligans Uma publicação compartilhada por Bruno Mars (@brunomars) em Set 30, 2017 às 5:09 PDT