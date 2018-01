Michelle Obama revela sua música predileta de Beyoncé em ‘Lemonade’

A ex-primeira-dama Michelle Obama. Foto: Carlos Barria / Reuters

A ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, revelou durante uma conferência em Boston, nos Estados Unidos, sua música favorita do álbum Lemonade, de Beyoncé. Além disso, ela também opinou sobre o presidente dos Estados Unidos Donald Trump, o papel das mulheres no mundo e a “saudade” de morar na Casa Branca. As informações são do Mashable.

Michelle conversou com a escritora americana Roxane Gay e, segundo presentes, respondeu que sua faixa predileta de Lemonade, álbum mais recente de Beyoncé, é Love Drought.

Ela também falou sobre Trump, e depois o comparou a seu marido, o ex-presidente Barack Obama. “As pessoas votaram nele. Podemos não gostar dele, mas…”, disse.

“Aprendemos que parte do nosso legado é lidar bem com as coisas e ser humilde”, afirmou, sobre o período em que Obama era presidente. “Temos que ser equilibrados sobre como vamos responder nesta posição. Você não pode dizer qualquer coisa”, completou, em referência à maneira distinta com que Obama e Trump lidam com questões delicadas.

Perguntada por Gay se sentia saudades da Casa Branca, Michelle foi categórica: “Não”. Por fim, também incitou a todas as mulheres “que pensam que suas vozes não interessam” a falar, mencionando que homens ocupam muitos espaços de protagonismo na sociedade.