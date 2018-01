Michelle Obama recebe presente de Melania e tem reação inusitada

. Foto: Reprodução / Twitter

Durante a cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, um momento curioso chamou a atenção. Ao se encontrar com Michelle Obama, atual primeira-dama, Melania Trump, a nova ocupante da posição, lhe entregou um presente dentro de uma caixa.

De início, a cara de Michelle não foi das melhores, apesar de ter agradecido o presente. Depois, a dificuldade surgiu em encontrar um lugar para guardá-lo na hora de tirar a foto oficial. Ela entregou-o para Obama, que precisou procurar alguém para deixar a caixa.

Assista o vídeo do momento:

Future First Lady Melania Trump gives a gift to First Lady Michelle Obama as the Obamas welcome the Trumps to the White House. pic.twitter.com/05TzjXBeDf — ABC News (@ABC) 20 de janeiro de 2017

La cara de Michelle Obama recibiendo el regalo de Ivanka Trump es la misma que vamos a poner todos con el recibo de la luz este mes. — Henrietta_Laughs (@enri72) 20 de janeiro de 2017

Over the top Inauguration...Millions of Dollars. Look on Michelle Obama's face when Melania hands her a gift...PRICELESS!!! — InxsySparxs (@InxsyS) 20 de janeiro de 2017

How TF did Melania give Michelle a gift from tiffany's?!? you're literally a friggen billionaire and that's what you gave to the FLOTUS — Sam (@samraaa_m) 20 de janeiro de 2017

La cara de incomodidad de Michelle Obama habla por todos nosotros y por el mundo — negrita (@betancourtff) 20 de janeiro de 2017