Michel Teló lança clipe mostrando intimidade da gravidez de Thais Fersoza

O cantor Michel Teló e a atriz Thais Fersoza estão cada dia mais ansiosos pela chegada da primeira filha do casal, que se chamará Melinda.

Os dois resolveram compartilhar com os fãs diversos momentos da intimidade da gravidez por meio de um clipe musical lançado no YouTube. Nele, é possível ver momentos como o ultrassom do bebê, a primeira roupinha infnatil do Grêmio, time do coração do cantor, Michel mudando a decoração de sua casa para uma mais infantil, além de almoços, jantares, viagens, chamadas por vídeo e muitos outros momentos de intimidade entre os pombinhos.

O anúncio do vídeo foi feito durante uma live realizada pelos dois no Facebook. "É um período de graça na nossa família. A gente resolveu colocar algumas viagens e momentinhos que vivemos nesse período de gestação, pra vocês, no clipe dessa música que a gente adora: Chocolate quente", afirmou o cantor.

Thais, que estava ao seu lado, complementou: "É uma forma de a gente retribuir todo o carinho que ganhamos, compartilhando alguns momentos especiais que a gente viveu".

Confira o vídeo abaixo: