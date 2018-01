Michel Teló homenageia vítimas de acidente que envolveu a Chapecoense

Foto: Reprodução

O cantor Michel Teló postou no Facebook, na tarde desta terça-feira, 29, uma música em homenagem às vítimas do acidente de avião em que estava a equipe do time Chapecoense.

"Esses dias atrás, aqui no jardim de casa, eu e o Teófilo, meu irmão, acabamos fazendo uma música que tocou o nosso coração. E hoje de manhã com esse acidente tão triste da Chapecoense, um time com tantos sonhos, tantos planos, eu resolvi compartilhar essa canção com vocês", escreveu Teló.

Assista ao vídeo e veja a letra abaixo:

"Sonhos, planos

O que seremos, se viveremos

O tempo que vem depois

Caminhos, desejos

Estradas, conquistas

O tempo que vem depois

Sonhos, planos

Vida, vivida, como uma nuvem que passa no céu

E quando viu já se foi

Olhares, amores, abraços e flores, e quando viu já se foi

Vida"