Michel Teló e Thais Fersoza vibram com 1ª vez da filha andando

Tais Fersoza e Michel Teló se emocionam com primeiros passos de Melinda Foto: Instagram / @tatafersoza

Michel Teló e Thais Fersoza tiveram mais um motivo para comemorar nesta segunda-feira, 17, além da reta final da gravidez do segundo filho do casal: Melinda conseguiu dar os primeiros passos!

"As conquistas da vida... E que benção poder vivenciar as suas, minha filha amada! Hoje foi dia de dar não só 2 ou 3 passinhos e cair... Hoje foi dia de dar um montão de passinhos até chegar nos braços da mamãe e do papai! Que alegria!", publicou em seu Instagram.

"E a felicidade dela? Toda sorridente", derreteu-se.

Confira o momento abaixo: