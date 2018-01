Michel Teló e Thais Fersoza levam a filha para visitar o Cristo Redentor

Foto:

Michel Teló postou uma foto no Instagram abraçado à mulher, Thais Fersoza, e com a filha mais nova no colo. Melinda nasceu em 1° de agosto, em São Paulo, com 3,045kg e 49,5cm.

Na descrição da Imagem, o cantor escreveu: "Família visitando o Cristo! Dias especiais no RJ. Toda a honra e toda a glória para sempre".

Logo depois, a atriz postou no Instagram mais uma foto da família. "Recebendo chameguinho dos dois lados... Que delícia! Meus dois amores e o Cristo lindo ali atrás nos abençoando... Passeio maravilhoso!".

Família visitando o Cristo! Dias especiais no RJ. "Toda a honra e toda a glória para sempre!" @tatafersoza @melindatelo Uma foto publicada por Michel Teló (@micheltelo) em Set 29, 2016 às 1:43 PDT