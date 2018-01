Michel Teló e Thais Fersoza comemoram primeiro Dia das Crianças de Melinda

Foto: Reprodução/ Instagram

O último dia 12 foi o primeiro Dia das Crianças de Melinda, filha do cantor Michel Teló e de Thais Fersoza. Os pais, que sempre postam fotos da pequena, não deixaram a data passar em branco em suas redes sociais. As fotos são parecidas, mas não idênticas e é difícil escolher em qual delas a filha do casal está mais fofa.

A mãe foi a primeira a postar, e destacou a fofura da filha da foto. "Melhor dia das crianças! Q benção meu Deus... e essa carinha gente? Charminho pra foto! Nossa bebe sorriso! ??Muito amor! Melhor coisa do mundo!!!! #MelindaSTeló"

Melhor dia das crianças! Q benção meu Deus... e essa carinha gente? Charminho pra foto! Nossa bebe sorriso! ??Muito amor! Melhor coisa do mundo!!!! #MelindaSTeló A photo posted by Thais Fersoza (@tatafersoza) on Oct 12, 2016 at 4:59pm PDT

Mais tarde, Michel também postou. "Melhor dia das crianças da vida. Coração transbordando de alegria!! Esse sorrisinho fez o papai chorar bonito hoje. "Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino..." #minhasmeninas #emocaodemais", escreveu.