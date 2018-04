Michel Teló diz que Melinda já canta um de seus sucessos: 'ti ti pego'

Michel Teló, Taís Fersoza, Melinda e Teodoro. Foto: Instagram / @micheltelo

Nesta quarta-feira, 25, foi ao ar entrevistas com Michel Teló no Vai, Fernandinha e The Noite, com Danilo Gentili. Ao programa do SBT, o cantor falou dos filhos e disse que Melinda já começou a cantar um de seus maiores sucessos, Ai Se Eu Te Pego.

"Eu estava de férias, mostrei pra ela Ai Se Eu Te Pego. Ela curtiu, pediu para eu tocar de novo e no outro dia falou 'ti ti pego'", contou sobre a filha que está com um ano e oito meses.

Assim como demonstra nas fotos que publica nas redes sociais, Teló falou do amor que sente pelos filhos.

"Melhor experiência que alguém pode viver. Muda a chave do amor. Você conhece um amor que você nunca imaginou sentir na vida. Abre uma parte no coração que você não sabia que podia existir. Você não dá a vida por qualquer um, a qualquer hora. Ali, por aquele serzinho, você dá", disse.

Sobre o nascimento do filho mais novo, Teodoro, de nove meses, Teló falou para Fernanda Sousa como foi a expectativa para o nascimento. Ele fez um show em Goiás e voltou no dia que o filho nasceria.

Como a data prevista para o nascimento era dali a alguns dias, eles foram levar Melinda à pediatra. "A Thais passou na médica, que disse: 'você está tendo contração, vai direto para a maternidade'. Ela teve umas 20 contrações", contou.

Mas Thais queria esperar alguns dias para fazer a cesárea, além de fazer questão da presença dos pais e sogros, que não acompanharam o parto. "Não tem a possibilidade de uma pessoa não ver o nascimento de um filho. Já vivi muita coisa incrível, mas não chega nem na beira", disse.