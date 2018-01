Michel Teló conversa com a filha Melinda em novo vídeo

Michel Teló, Thais Fersoza e Melinda Foto: Reprodução/Instagram

O fofurômetro não tem limites para a pequena Melinda, filha de Michel Teló e Thaís Fersoza. Em novo vídeo publicado no instagram do cantor, a bebê aparece "conversando" com o pai e responde sorridente às tentativas dele de estabelecer um diálogo.

No vídeo, a pequena está com um vestido branco estampado com o escudo do Grêmio, time de coração de Teló, que nasceu no Paraná, mas é filho de gaúchos. No Instagram, o músico relata o momento emocionante: "A primeira conversa a gente nunca esquece. E a primeira roupinha do Grêmio tb não. Rsrs. (Papai aprendendo a falar o idioma dela). O coração dispara a cada sorriso e cada palavrinha. Maior amor do mundo!!! (sic)".

Melinda nasceu na madrugada do dia primeiro de agosto deste ano. Os primeiros dias de vida da pequena são constantemente retratados nas redes sociais dos pais. Foi no Instagram que eles revelaram a escolha do nome da bebê, que, segundo o casal, veio de um sonho de Thaís.