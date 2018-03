Michael Fassbender tentou aprender polonês para 'X-Men: Apocalipse'

Foto: Divulgação

Michael Fassbender teve que aprender polonês para X-Men: Apocalipse, mas acabou falhando e teve a cena cortada.

O personagem do ator, Eril Lehnsherr [mais conhecido como Magneto], é visto no filme tentando esquecer seu passado mutante vivendo uma nova vida na Europa com sua família. No entanto, o astro teve bastante dificuldade de aprender a língua local.

"Me animei e comecei a aprender polonês. Eu sou excelente em línguas. Eu posso cantar em polonês, posso dançar em polonês, posso cozinhar comidas polonesas. Mentira, eu sou bem ruim. Se a pessoa for nativa, ela ficará horrorizada, mas com certeza eu tentei o meu melhor. No começo tinha páginas com isso e eu disse 'Não há uma forma de aprender isso em uma semana'. Então, nós nos preparamos e eu trabalhei o melhor que pude. Eu sempre estou aberto a críticas", disse à revista Heat.

Michael rapidamente fez amizade com o recém-chegado na franquia, Oscar Isaac - que interpreta o vilão Apocalipse - mas admite que se saiu melhor nas sessões do que o amigo.

"Foi um prazer. Nós nos aproximamos rapidamente. Nós jantamos na noite antes de começar a filmagem e provavelmente bebemos vários drinks aquela noite - ele estava sentando no trailer de maquiagem e eu cheguei uma hora e meia depois dele", comentou.

Outra nova amizade que ele fez nesse longa foi com Sophie Turner, que admitiu recentemente que sabia que eles iriam se dar bem.

"Eu estava muito nervosa por conhecer Michael Fassbender, mas no primeiro dia no set eu olhei em volta e ele me deu o dedinho pequeno, brincando, e eu pensei 'Nós nos daremos bem'", lembrou a atriz.