Miá Mello exibe gravidez em ensaio em preto e branco

Miá Mello está grávida do segundo filho Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e comediante Miá Mello mostrou os seis meses de gravidez em um ensaio em preto e branco feito pelo fotógrafo Jorge Bispo no fim de 2016. Na imagem, postada no Instagram, ela aparece com um biquini, os pés descalços e os cabelos soltos.

Miá é casada com o diretor de televisão Lucas Mello e também é mãe de Nina, de 7 anos. A atriz é conhecida por protagonizar a série e os filmes Meu Passado me Condena, que protagoniza ao lado de Fábio Porchat.

Em dezembro, a comediante já havia compartilhado outra foto exibindo o barrigão, em que está na praia com Nina. Veja os cliques abaixo:

✨ #retratosdobispo Uma foto publicada por Miá (@miamello) em Jan 3, 2017 às 7:19 PST