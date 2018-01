'Meus filhos são minhas obras-primas', diz Britney Spears

Foto: Bang

Britney Spears elogiou seus dois filhos em uma homenagem escrita para marcar o Dia das Mães, feita em forma de carta divulgada na revista Time. Ela afirmou que Preston, de 10 anos, e Jayden, de 10, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline são suas "obras-primas".

Confira abaixo:

"Para Jayden e Preston: vocês são minhas obras-primas. Desde o dia em que vi os mais preciosos olhos, eu acreditei em milagres. Que presente que deus me deu, podendo explorar seus maravilhosos mundos todos os dias. Eu rezo como uma mãe, ensino força e paixão a vocês para levarem a cabo as lutas no mundo. A maioria das batalhas será sempre superada em seus joelhos. Rezo para que vocês consigam encontrar seus sonhos.

Deus sempre vem a nós em pequenos sussurros. Rezo para que vocês sempre encontrem seu sussurro e compreendam o verdadeiro significado por trás de seguir sua voz interior, também.

Sempre acreditem em si mesmos e saibam que tudo é possível. Rezo para que os sonhos despertem suas almas para possibilidades ilimitadas. Espero que os mais preciosos mistérios da vida fiquem com vocês sempre, e que nunca se sintam envergonhados de quão brilhante sua luz verdadeiramente é.

Espero que aprendam que quando rezamos sozinhos é o momento em que estamos mais ligados a Deus, e saibam que vocês nunca estão sozinhos. Ele sempre está com vocês. REzo para que vocês sorriem, amem, e voem através de sua jornada de vida".

