'Meu pai me chamou de vagabundo', diz Whindersson Nunes sobre carreira de youtuber

O youtuber Whindersson Nunes Foto: YouTube / whinderssonnunes

Em entrevista concedida ao jornal Extra publicada no último domingo, 26, o youtuber Whindersson Nunes, de 22 anos, revelou que sua família desaprovava a ideia de que o filho, que começou a gravar vídeos para internet aos 15 anos, fosse um youtuber.

“Meu pai me chamou de vagabundo várias vezes, jogava a câmera no chão, dizia que eu tinha que trabalhar”, revela Whindersson, que se tornou famoso nas redes a ponto de ter, hoje, o canal no Brasil com maior número de inscritos no YouTube.

Ele afirma que quis mostrar à família que poderia tirar lucros de seus vídeos — principalmente após ver R$ 600 e depois R$ 2 mil provenientes do Google caírem na sua conta em meses seguidos. “Peguei o dinheiro e comprei uma TV de 50 polegadas e dei para o meu pai. Provei que aquilo era para valer. A TV está lá em casa até hoje”, conta.

Atualmente, o youtuber não atravessa perrengues financeiros. Muito pelo contrário, ele está tão bem que até mesmo recusa trabalhos na televisão. “A TV só paga bem quem é renomado. Ganho com um vídeo o que pagariam num mês”, contou ao Extra.

Na entrevista, Whindersson também discorreu sobre as dificuldades pelas quais passou: segundo ele, sua família foi expulsa da cidade em que morava, no interior do Piauí, por questões políticas. Isso ocorreu quando a oposição local saiu vencedora, e seu pai, que estava do outro lado da disputa, teve de se reinventar. “Vendeu tudo e recomeçou do zero em outra cidade”, conta Whindersson. O youtuber até hoje tem raiva de política e não comenta o assunto por essa razão.