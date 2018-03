'Meu pai é bem old style', diz Scott sobre Clint Eastwood

Pai e filho juntos no cinema: Scott e Clint Eastwood falaram sobre trabalharem juntos Foto: Reuters

O ator Scott Eastwood revelou que seu pai o ator e diretor Clint Eastwood sempre o ensinou a importância da integridade e trabalho duro."Meu pai, definitivamente é old school. E me educou com integridade - estar nos lugares no horário certo, aparecer, trabalhar duro. Eu vivia com minha mãe no Havaí antes de deixá-la nervosa. E então eu fui viver com meu pai e irritei ele... Ele me deu um empurrão, garra, e luta. Isso é tudo que você quer. Você quer ir nessa direção", contou Scott.

Clint acrescentou sobre o filho: "ele era uma boa criança. Não era um grande problema. A mãe dele deu muitos valores, porque é uma boa pessoa".

O diretor de 86 anos estaria ansioso para trabalhar com seu filho de 30 anos, em breve. "Eu não fiz um grande projeto com ele ainda. Mas eu provavelmente farei logo. Mas ele sempre fez um bom trabalho. Agora ele está graduado com papeis melhores, e as meninas sempre ligam e perguntam por ele. Antigamente perguntavam onde eu estava, agora é ele".

Scott revelou que seu pai o ensinou a pegar cada oportunidade e aprender com ela. "Eu tentei agarrar toda oportunidade que pude para aprender com ele [Clint]. Eu viajei para Georgia para vê-lo trabalhar em Sully. Toda chance que tive, eu tentei estar no set com ele".

Em uma entrevista conjunta para a revista Esquire, Clint encerrou: "Ele está ótimo. Ele está no caminho certo".