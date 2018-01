'Meu ego fica fora de controle', confessa Madonna

Madonna 'sabe que pode ser difícil' trabalhar para ela Foto: Bang Showbiz

Madonna admitiu que seu ego fica "fora de controle" às vezes, mas afirmou que isso está relacionado ao seu signo. "Sei que posso ser difícil e exigente e te pressionar, e às vezes meu ego fica fora de controle, mas sou uma leonina", disse no documentário 'Madonna: Rebel Heart Tour'.

A cantora, de 58 anos, revelou anteriormente que acha que é muito "fácil se tornar famoso" e que isso tem tornado alguns músicos muito "focados na fama".

"Já era famosa antes das mídias sociais, então para mim a fama não é o fardo. Fama é a manifestação ou o subproduto do meu trabalho, e isso foi duas décadas antes das mídias sociais. Agora, para mim, o fardo é que as pessoas estão mais focadas na fama do que realmente fazer o trabalho ou ser um artista. Agora é fácil se tornar famoso, o que não é fácil é desenvolver e crescer como artista, sem se distrair ou ser consumido pela fama."

Ela também já se comparou com o renomado artista Picasso no passado. "Gosto de me comparar com outros tipos de artistas como Picasso. Ele continuou pintando e pintando até o dia em que ele morreu. Por que? Porque acho que ele se sentiu inspirado a fazer isso. A vida o inspirou, então ele tinha que continuar se expressando, e é assim que me sinto... Não acho que há um tempo, uma data, uma data de validade para ser criativo. Acho que você vai até que você não tenha mais nada a dizer", afirmou.