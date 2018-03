Meryl Streep interpreta Donald Trump em musical

Meryl Streep como Donald Trump Foto: Reprodução

A atriz Meryl Streep encarnou o candidato à presidência dos Estados Unidos Donald Trump no baile do Public Theater, em Nova York. Ela se juntou à colega de elenco de Mamma Mia!, Christine Baranski, que interpretou Hilary Clinton, e fez um musical satirizando um embate entre os candidatos.

Como o baile era em homenagem a Shakespeare, Meryl e Christine cantaram uma música sobre como utilizar os textos do autor para seduzir às mulheres. A paródia foi inspirada em Kiss me Kate. .

"Simplesmente recita um par de linhas de Otello e as mulheres vão acreditar que você é um homem fantástico", disse a atriz que fingia ser Hilary. Então, 'Trump' respondeu: "Nós podemos fazer um trato - você vai me deixar saber - por que todas as mulheres me dizem não?", fazendo referência aos votos de mulheres.

A letra da paródia faz alusão aos comentários polêmicos que Trump faz sobre as mulheres. Originalmente, o musical é interpretado por gângsteres que dão conselhos sobre como conquistar uma mulher.

meryl streep vestida de donald trump passando na sua timeline pic.twitter.com/KxAYj1t9d7 — Monique Bomfim (@monbomfim) 7 de junho de 2016

More of Meryl and Christine Baranski doing Trump and HRC pic.twitter.com/t7jgNsf74d — Jacob Bernstein (@BernsteinJacob) 7 de junho de 2016