Menino denuncia bullying que sofre na escola e recebe apoio de personalidades

O ator Chris Evans deixou uma mensagem a Keaton em seu Twitter. "Mantenha-se forte. Não deixe que eles te tornem uma pessoa fria. Eu prometo que vai melhorar. Enquanto esses meninos da sua escola estão decidindo que tipo de pessoas eles querem ser neste mundo, o que você acha de você e sua mãe irem à première dos Vingadores em Los Angeles no ano que vem?", convidou Evans.

Stay strong, Keaton. Don’t let them make you turn cold. I promise it gets better. While those punks at your school are deciding what kind of people they want to be in this world, how would you and your mom like to come to the Avengers premiere in LA next year? https://t.co/s1QwCQ3toi