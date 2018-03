'Meninas fazem loucuras para serem perfeitas', diz Elle Fanning

Elle vê semelhanças entre ela e a personagem de seu próximo filme Foto: Bang Showbiz

Elle Fanning acredita que algumas meninas exageram na tentativa de ser perfeitas. A estrela de 18 anos comentou que as garotas de sua idade estão tentando ser bonitas e perfeitas a todo custo, destruindo a si mesmas no processo. Ela disse exclusivamente ao BANG Showbiz: "A obsessão das pessoas com beleza e perfeição realmente pode destruir e uma perfeição que é tipo... O que é perfeição? Ela não existe. Perfeição não existe e você fica louca tentando encontrá-la".

A filha mais nova da atriz Dakota Fanning, estrela o filme "The Neon Demon", acredita que a história do seu novo longa possui experiências reais de como as meninas podem tratar as outras - especialmente online. Ao ser questionada se elas podem ser "malvadas" na vida real, Elle disse: "Um pouco, sim! Eu acredito que sim, quero dizer, especialmente nas redes sociais, onde você pode se esconder atrás de uma tela".

No filme, a personagem de Elle (Jesse) se muda de uma pequena cidade para Los Angeles após ser um sucesso repentino no mundo da moda. A artista ainda se comparou com a personagem porque ela também se mudou de uma pequena cidade para LA e sabia que se sentia um peixe fora d'água.

"Eu consigo entender esse aspecto dela... Quero dizer, um pouco diferente para mim, mas nem tanto, porque interpreto uma garota de 16 anos que se mudou de uma pequena para uma grande cidade... Foi o que eu fiz. Mas a personagem está em um lugar muito mais obscuro do que eu", analisou.