Menina índia de ‘Tainá’, agora com 27 anos, posa para ensaio sensual

Atriz tinha dez anos quando atuou no filme Foto: Reprodução de cena do filme 'Tainá - Uma Aventura na Amazônia' (2000) / Art Films / MAM

Você pode não saber quem é Eunice Baía, mas é provável que se lembre dela como a pequena índia no filme Tainá - Uma Aventura na Amazônia. A imagem da garotinha veio à sua mente? Pois ela já está com 27 anos e acaba de participar de um ensaio sensual.

Eunice tinha dez anos quando gravou o filme. Posteriormente, abandonou a carreira de atriz e, atualmente, trabalha como designer de moda.

Os registros fotográficos foram feitos pelo fotógrafo Bernie Walbenny. Ela compartilhou um pouco do resultado nas redes sociais, no entanto as fotos com mais nudez foram deletadas.

Confira alguns dos cliques:

Eunice Baía nº 1 // A indiazinha Tainá cresceu! Uma publicação compartilhada por Bernie Walbenny (@berniewalbenny) em Set 12, 2017 às 10:01 PDT

Eunice Baía nº 2 // A indiazinha Tainá cresceu! Uma publicação compartilhada por Bernie Walbenny (@berniewalbenny) em Set 12, 2017 às 10:03 PDT